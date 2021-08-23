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Происшествия

Вандалы повредили памятник Котляревскому в Феодосии

19:17 понедельник, 23 августа 2021
Феодосия
Вандалы повредили памятник Котляревскому в Феодосии

фото © Мэрия Феодосии

В ночь на 23 августа неизвестные повредили памятник П.С. Котляревскому — отломали саблю и бросили ее на набережной.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.

«Поврежденный элемент был найден и передан в отдел по вопросам культуры. Целостность памятника будет восстановлена», — уточнили в администрации.Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти вредителей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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