Вандалы повредили памятник Котляревскому в Феодосии

фото © Мэрия Феодосии

В ночь на 23 августа неизвестные повредили памятник П.С. Котляревскому — отломали саблю и бросили ее на набережной.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.

«Поврежденный элемент был найден и передан в отдел по вопросам культуры. Целостность памятника будет восстановлена», — уточнили в администрации.Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти вредителей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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