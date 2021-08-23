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Власть

В сквере Севастопольских курсантов засохло 31 дерево

12:44 понедельник, 23 августа 2021
Севастополь

В сквере Севастопольских курсантов засохло и подлежит сносу 31 дерево. Это следует из ответа Севприроднадзора на информационный запрос редакции «НТС».

В ведомстве сообщили, что ранее к ним обратились специалисты ГБУ «Парки и скверы» – учреждения, которое является ответственным за содержание общественного пространства, с просьбой выдачи порубочного листа для ухода за деревьями.

Городская комиссия обследовала зеленые насаждения и пришла к неутешительному выводу: более трех десятков деревьев находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, их придется вырубить. Еще 4 дерева нуждаются в обрезке.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось о том, что государственное учреждение не справляется с содержанием сквера Севастопольских курсантов. Деревья на территории общественного пространства, на обновление которого потратили около 120 миллионов рублей, засыхают без полива и ухода. Губернатор города Михаил Развожаев потребовал от главы профильного ведомства Евгения Горлова разобраться, почему происходит такая ситуация, чиновник в ответ обвинил во всем посетителей сквера и недобросовестных подчиненных.

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