Бизнес
В Симферополе продолжает дорожать бензин
фото © Новости Крыма
В Симферополе фиксируется рост цен на бензин и дизельное топливо.
Об этом сообщили в Крымстате, ссылаясь на данные еженедельного мониторинга цен.
«По состоянию на 16 августа 2021 года (по сравнению с 9 августа) наблюдался рост средних цен на бензин автомобильный марки АИ-92 (на 1,07%), марки АИ-98 и выше (на 0,83%), марки АИ-95, АИ-95 премиум (на 0,37%). Рост средней цены на дизельное топливо составил 0,38%», - рассказали в службе статистики.
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