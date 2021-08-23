В Симферополе продолжает дорожать бензин

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В Симферополе фиксируется рост цен на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщили в Крымстате, ссылаясь на данные еженедельного мониторинга цен.

«По состоянию на 16 августа 2021 года (по сравнению с 9 августа) наблюдался рост средних цен на бензин автомобильный марки АИ-92 (на 1,07%), марки АИ-98 и выше (на 0,83%), марки АИ-95, АИ-95 премиум (на 0,37%). Рост средней цены на дизельное топливо составил 0,38%», - рассказали в службе статистики.

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