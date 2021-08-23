Власть
В Севастополе приступили к созданию местного закона о «гаражной амнистии»
В Севастополе приступают к созданию городского закона о «гаражной амнистии». Федеральная его версия вступает в силу с 1 сентября.
Специалисты Севреестра и ДИЗО объясняют, под «гаражную амнистию» попадают капитальные строения, которые были возведены до марта 2014 года и суд не признавал их самовольными. По мнению представителей гаражных кооперативов и кадастровых инженеров, в городе есть свои особенности, которые необходимо учесть при разработке местного подзаконного акта.
«Специфика Севастополя самого – это абсолютно другой рельеф. Полугорный, с балками, с большим перепадом высот. И из практики – все гаражи строились как горные селения, то есть они шли ступеньками. Поэтому абсолютно нигде это сверху не учтено», – считает представитель гаражного кооператива «Юпитер» Дмитрий Иванов.
Члены и председатели гаражных кооперативов передали в Севреестр и департамент земельных отношений список вопросов и предложений.
Горожан интересует, по какому принципу будет действовать гаражная амнистия для многоэтажных построек, гаражей, у которых несколько собственников или таких, которые находятся вблизи улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций.
«Мы попросили представителей гаражных кооперативов направить нам информацию о наличии правоустанавливающих документов на руках у потенциальных правообладателей. Чтобы эти детали учли в рамках проекта закона», – рассказывает начальник управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя Артем Фадеев.
Сегодня в Севастополе официально более 300 тысяч владельцев гаражей. По данным популярного интернет-портала, цены на такую недвижимость в этом году взлетели на четверть, а спрос вырос в четыре раза. Аналитики связывают это с ростом количества автомобилей.
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