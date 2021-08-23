Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +26
море +24

Власть

В Севастополе приступили к созданию местного закона о «гаражной амнистии»

08:25 понедельник, 23 августа 2021
Севастополь

В Севастополе приступают к созданию городского закона о «гаражной амнистии». Федеральная его версия вступает в силу с 1 сентября.

Специалисты Севреестра и ДИЗО объясняют, под «гаражную амнистию» попадают капитальные строения, которые были возведены до марта 2014 года и суд не признавал их самовольными. По мнению представителей гаражных кооперативов и кадастровых инженеров, в городе есть свои особенности, которые необходимо учесть при разработке местного подзаконного акта.

«Специфика Севастополя самого – это абсолютно другой рельеф. Полугорный, с балками, с большим перепадом высот. И из практики – все гаражи строились как горные селения, то есть они шли ступеньками. Поэтому абсолютно нигде это сверху не учтено», – считает представитель гаражного кооператива «Юпитер» Дмитрий Иванов.

Члены и председатели гаражных кооперативов передали в Севреестр и департамент земельных отношений список вопросов и предложений.

Горожан интересует, по какому принципу будет действовать гаражная амнистия для многоэтажных построек, гаражей, у которых несколько собственников или таких, которые находятся вблизи улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций.

«Мы попросили представителей гаражных кооперативов направить нам информацию о наличии правоустанавливающих документов на руках у потенциальных правообладателей. Чтобы эти детали учли в рамках проекта закона», – рассказывает начальник управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя Артем Фадеев.

Сегодня в Севастополе официально более 300 тысяч владельцев гаражей. По данным популярного интернет-портала, цены на такую недвижимость в этом году взлетели на четверть, а спрос вырос в четыре раза. Аналитики связывают это с ростом количества автомобилей.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Свет в Севастополе будут отключать три дня подряд. В Севастополе запланированы ремонтные работы на сетях, призванные улучшить качество электроснабжения, в связи с чем свет будут отключать сразу три дня подряд, сообщила пресс-служба «Севастопольэнерго».

Несмотря на осадки водохранилища Крыма не заполняются водой. Несмотря на то, что Крым обильно поливает дождями с середины июня, а осадки дают хорошие притоки, водохранилища в сумме заполнены чуть больше, чем наполовину и могут принять еще примерно столько же воды, сколько в них накоплено сейчас.

В России резко подорожали гробы, кресты и ограды. В России в августе значительно выросли цены на похоронную продукцию.

Власти Ялты решили вернуть к жизни проект канализования микрорайона Васильевка. Работа над проектом канализования ялтинского микрорайона Васильевка будет возобновлена после внесения изменений в генплан муниципального образования.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 22 августа на территории Крыма зарегистрировано 356 случаев коронавирусной инфекции.

Stars
Почетная жительница Ялты стала «Национальной легендой Украины»

Почетная жительница Ялты стала «Национальной легендой Украины»

Президент Владимир Зеленский вручил первые государственные награды Национальная легенда Украины 7 гражданам Украины.

Власть
Платит по шесть тысяч: Аксенов похвалил Зеленского

Платит по шесть тысяч: Аксенов похвалил Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский остается исправным плательщиком «коммуналки» за свою недвижимость на полуострове.

Происшествия
Севастополец накопил штрафов за нарушение ПДД на 139 тысяч рублей

Севастополец накопил штрафов за нарушение ПДД на 139 тысяч рублей

В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции провели межведомственный рейд совместно со службой судебных приставов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации