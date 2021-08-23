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В Крыму отказались от графиков водоснабжения, так как в регионе заполнены водохранилища.

По словам Аксенова, в Ялте все же будет построена опреснительная установка, так как в городе не существует подземных источников водоснабжения. Аксенов отметил, что от засухи зимы 2020 года в регионе ситуация изменилась к частым наводнениям. Глава Крыма отметил, что водохранилища наполняются благодаря, в том числе, сильным дождям.

В апреле Минэкономразвития сообщило, что на восстановление водоснабжения в Крыму направят 3,3 млрд руб. Эти средства были выделены из Резервного фонда правительства в соответствии с комплексным планом, подготовленным по поручению президента России. Деньги предназначены для геологоразведки, бурения скважин, ремонта водоводов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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