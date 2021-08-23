Водный кризис
Развитие сюжета: Несмотря на осадки водохранилища Крыма не заполняются водой ● В Крыму будет сложно построить новое водохранилище ● В Симферополе обещают снизить потери в водопроводах с 70 до 50 процентов ● Новые водохранилища обещают построить в Алуште и Симферополе ● Как июльские дожди пополнили реки Крыма
В Крыму отказались от графиков водоснабжения
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В Крыму отказались от графиков водоснабжения, так как в регионе заполнены водохранилища.
По словам Аксенова, в Ялте все же будет построена опреснительная установка, так как в городе не существует подземных источников водоснабжения. Аксенов отметил, что от засухи зимы 2020 года в регионе ситуация изменилась к частым наводнениям. Глава Крыма отметил, что водохранилища наполняются благодаря, в том числе, сильным дождям.
В апреле Минэкономразвития сообщило, что на восстановление водоснабжения в Крыму направят 3,3 млрд руб. Эти средства были выделены из Резервного фонда правительства в соответствии с комплексным планом, подготовленным по поручению президента России. Деньги предназначены для геологоразведки, бурения скважин, ремонта водоводов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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