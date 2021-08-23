Происшествия
В Крыму машина не захотела ехать с угонщиком и вернулась к владельцу
Крымчанину грозит до пяти лет тюрьмы за попытку доехать до дома на чужом автомобиле.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
В ведомстве рассказали, что в одно из отделений полиции Сакского района обратился местный житель и сообщил, что кто-то разбил стекло его авто и испортил замок зажигания.
«Сотрудники полиции установили свидетелей преступления, а также изучили видео камер уличного наблюдения в районе происшествия и установили подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Сакского района», - говорится в сообщении. Мужчина пояснил, что решил воспользоваться чужим автомобилем, чтобы добраться до дома. Он разбил стекло, проник в автомобиль и завел его, соединив провода. Но через некоторое время у авто сработала блокировка руля. «Подозреваемый попросил случайных прохожих помочь ему дотолкать авто на место парковки, а после покинул место происшествия», - уточнили в ведомстве.
В отношении мужчины заведено уголовное дело по ч. 1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Ему грозит штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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