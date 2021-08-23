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Власть

Уволен один из заместителей главы администрации Симферополя

16:23 понедельник, 23 августа 2021
Симферополь

Из-за неудовлетворительного исполнения обязанностей уволен заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Черных.

 Об этом глава администрации Валентин Демидов сообщил сегодня в ходе аппаратного совещания.

«В связи с неудовлетворительным исполнением возложенных должностных обязанностей, мной принято решение об увольнении заместителя главы администрации Симферополя Сергея Черных», — сказал Демидов.

Черных занимался вопросами, связанными с капитальным строительством, транспортом и связью, жилищной политикой и жилищно-коммунальным хозяйством. Курировать данные сферы пока будет лично Валентин Демидов.

 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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