Власть
Уволен один из заместителей главы администрации Симферополя
Из-за неудовлетворительного исполнения обязанностей уволен заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Черных.
Об этом глава администрации Валентин Демидов сообщил сегодня в ходе аппаратного совещания.
«В связи с неудовлетворительным исполнением возложенных должностных обязанностей, мной принято решение об увольнении заместителя главы администрации Симферополя Сергея Черных», — сказал Демидов.
Черных занимался вопросами, связанными с капитальным строительством, транспортом и связью, жилищной политикой и жилищно-коммунальным хозяйством. Курировать данные сферы пока будет лично Валентин Демидов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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