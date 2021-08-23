Курортный сезон
Развитие сюжета: Туристы матерят крымских отельеров ● В Крыму «дикари» заполонили все пляжи ● Турист сравнил отдых в «своем» Крыму и «гостеприимной Абхазии» ● Российская туристка оказалась шокирована крымским сервисом ● Работники отеля в Алуште не пустили девушку на полупустой пляж
Туристов возмутили евпаторийские «отели на воде»
Отдыхающим приходится загорать под забором чьего-то дома.
В Евпатории, что на западном побережье Крыма, туристы жалуются на гостевые дома, расположенные на пляже буквально в трех метрах от моря. С такой наглостью, по словам граждан, они еще не сталкивались.
Как рассказал россиянин, навестив в очередной раз уже знакомый город-курорт, он был неприятно удивлен. Отправившись на городской пляж, мужчина осознал, что вместе с десятками отдыхающих загорает под забором чьего-то дома, построенного прямо на песке.Странная стройка в этом районе была заметна и раньше, но теперь я увидел, что с одной стороны она ограничивалась официальным пляжем, а с другой — морем», — сообщил отдыхающий.
По словам гостя, вдоль дороги у пляжа разместилось много гостевых и частных домов, некоторые из которых были построены еще в советское время.
«Однако здесь просто вопиющая ситуация, когда в трех метрах от моря стоит огромный дом с несколькими воротами, выходящими на пляж и берег», — отметил он.
Особенно издевательски выглядит знак «Прибрежная защитная полоса», за которой сразу стоит деревянный сруб и табличка с указанием телефона, видимо, для бронирования номеров.
«Я не понимаю, как это могло произойти? Куда смотрят ответственные органы? Ведь дома на этом участке продолжают расти», — посетовал собеседник.
В тексте использованы материалы: Форпост
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