Туристов возмутили евпаторийские «отели на воде»

Отдыхающим приходится загорать под забором чьего-то дома.

В Евпатории, что на западном побережье Крыма, туристы жалуются на гостевые дома, расположенные на пляже буквально в трех метрах от моря. С такой наглостью, по словам граждан, они еще не сталкивались.

Как рассказал россиянин, навестив в очередной раз уже знакомый город-курорт, он был неприятно удивлен. Отправившись на городской пляж, мужчина осознал, что вместе с десятками отдыхающих загорает под забором чьего-то дома, построенного прямо на песке.Странная стройка в этом районе была заметна и раньше, но теперь я увидел, что с одной стороны она ограничивалась официальным пляжем, а с другой — морем», — сообщил отдыхающий.

По словам гостя, вдоль дороги у пляжа разместилось много гостевых и частных домов, некоторые из которых были построены еще в советское время.

«Однако здесь просто вопиющая ситуация, когда в трех метрах от моря стоит огромный дом с несколькими воротами, выходящими на пляж и берег», — отметил он.

Особенно издевательски выглядит знак «Прибрежная защитная полоса», за которой сразу стоит деревянный сруб и табличка с указанием телефона, видимо, для бронирования номеров.

«Я не понимаю, как это могло произойти? Куда смотрят ответственные органы? Ведь дома на этом участке продолжают расти», — посетовал собеседник.

В тексте использованы материалы: Форпост

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