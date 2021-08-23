Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Смертность уменьшилась: сводка COVID-19 за сутки в Севастополе ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Оперативная сводка по COVID в Севастополе - данные за сутки ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму еще у 365 челвоек обнаружили коронавирус
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © iz.ru
За 22 августа на территории Крыма зарегистрировано 356 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 22 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 356 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 296 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3519 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 116 человек, выздоровевших за весь период – 57 628 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции.
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Сводка о новых заражениях в Крыму. За 20 августа в Крыму зарегистрировали 359 случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму еще у 365 челвоек обнаружили коронавирус. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 365 случая новой коронавирусной инфекции.
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За 22 августа на территории Крыма зарегистрировано 356 случаев коронавирусной инфекции.
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