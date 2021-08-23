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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:03 понедельник, 23 августа 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © iz.ru

За 22 августа на территории Крыма зарегистрировано 356 случаев коронавирусной инфекции.

 Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 22 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 356 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 296 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3519 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 116 человек, выздоровевших за весь период – 57 628 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Крыму еще у 365 челвоек обнаружили коронавирус. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 365 случая новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 22 августа на территории Крыма зарегистрировано 356 случаев коронавирусной инфекции.

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