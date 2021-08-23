Власть
Строительная компания в Севастополе погасила долг по зарплате в 1,8 млн рублей
В Севастополе прекращено уголовное дело в связи с невыплатой заработной платы 20 работникам строительной компании. Предприниматель погасил долг в объеме 1,8 млн рублей.
«Директор фирмы вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся, при этом просил прекратить уголовное преследование и уголовное дело в отношении него в соответствии с положением, предусмотренным примечанием к ст. 145.1 УК РФ», – сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.
Директор также выплатил компенсацию работникам за нарушение срока выплаты заработной платы, что подтверждается показаниями потерпевших и иными материалами уголовного дела.
Ранее стало известно, что в Севастополе суд заключил под домашний арест генерального директора ООО «Мастер Крым Строй» в связи с уголовным преследованием из-за невыплаты зарплаты.
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