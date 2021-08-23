Строительная компания в Севастополе погасила долг по зарплате в 1,8 млн рублей

В Севастополе прекращено уголовное дело в связи с невыплатой заработной платы 20 работникам строительной компании. Предприниматель погасил долг в объеме 1,8 млн рублей.

«Директор фирмы вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся, при этом просил прекратить уголовное преследование и уголовное дело в отношении него в соответствии с положением, предусмотренным примечанием к ст. 145.1 УК РФ», – сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Директор также выплатил компенсацию работникам за нарушение срока выплаты заработной платы, что подтверждается показаниями потерпевших и иными материалами уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Севастополе суд заключил под домашний арест генерального директора ООО «Мастер Крым Строй» в связи с уголовным преследованием из-за невыплаты зарплаты.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крыму наобещали еще 8 млрд на ремонт дорог. Правительство РФ выделило Республике Крым дополнительно 8 миллиардов рублей на ремонт дорог.

В Крыму отремонтировали дорогу между двумя курортами. Ремонт автомобильной дороги Черноморское — Евпатория протяженностью более 67 км завершен.

В Севастополе завершается строительство 20-летнего долгостроя. Завершается строительство проблемного дома на проспекте Генерала Острякова, 3.

Налоговики собирались развернуть стройку в уникальном парке Крыма. Санаторий «Днепр», расположенный в одном из самых популярных курортных поселков Крыма Гаспре (Большая Ялта), собирался развернуть стройку на территории памятника садово-паркового искусства.