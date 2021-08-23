Спасатели тушат пожар в севастопольской пятиэтажке

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Блюхера в Севастополе поступило сегодня в МЧС в 15.07.

Об этом сообщили в главном управлении ведомства по Севастополю.

«По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России, – сообщили в главке. – По прибытии установлено: виден черный дым из окон квартиры на пятом этаже многоквартирного дома. По предварительной информации, площадь пожара составляет 60 квадратных метров».

На место прибыли четыре отделения МЧС и автолестница.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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