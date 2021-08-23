Происшествия
Спасатели тушат пожар в севастопольской пятиэтажке
Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Блюхера в Севастополе поступило сегодня в МЧС в 15.07.
Об этом сообщили в главном управлении ведомства по Севастополю.
«По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России, – сообщили в главке. – По прибытии установлено: виден черный дым из окон квартиры на пятом этаже многоквартирного дома. По предварительной информации, площадь пожара составляет 60 квадратных метров».
На место прибыли четыре отделения МЧС и автолестница.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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