Скончался один из пострадавших в ДТП со «скорой» в Керчи

Один из пострадавших в ДТП в Керчи с участием автомобиля скорой медицинской помощи скончался в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

«Умер мужчина, сопровождающий пациента», – подтвердили в минздраве.

Утром 20 августа в Керчи автомобиль СМП перевернулся после столкновения с легковым автомобилем.

В результате ДТП пострадали четыре человека, один из которых пациент.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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