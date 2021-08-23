Происшествия
Скончался один из пострадавших в ДТП со «скорой» в Керчи
Один из пострадавших в ДТП в Керчи с участием автомобиля скорой медицинской помощи скончался в больнице.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.
«Умер мужчина, сопровождающий пациента», – подтвердили в минздраве.
Утром 20 августа в Керчи автомобиль СМП перевернулся после столкновения с легковым автомобилем.
В результате ДТП пострадали четыре человека, один из которых пациент.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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