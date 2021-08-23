Севастополец накопил штрафов за нарушение ПДД на 139 тысяч рублей

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В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции провели межведомственный рейд совместно со службой судебных приставов.

В ходе проведения операции «Неплательщик» автоинспекторы задержали 16 автомобилей, владельцы которых являются должниками по штрафам за нарушение правил дорожного движения.

Самая крупная сумма задолженности одного из неплательщиков составила 139 000 рублей, сотрудники ФССП по городу Севастополю вручили должнику квитанцию, согласно которой сумма долга должна быть оплачена в ближайшее время. Еще четыре транспортных средства были арестованы на месте сотрудниками службы судебных приставов. Десять владельцев транспортных средств оплатили свои долги на месте.

Во время межведомственного рейда со службой судебных приставов был использован программный комплекс «Дорожный пристав», который сканирует номера машин и сверяет их с базой данных исполнительных производств. Если обнаруживается, что владелец автомобиля имеет задолженность, система сигнализирует об этом. Автоинспекторы останавливают автомобиль, а судебные приставы вручают неплательщику квитанцию или постановление суда, также автомобиль могут арестовать на месте.

Отметим, что в базу данных «Дорожный пристав» внесены все должники по производствам, которые находятся на исполнении в Севастополе: неоплаченные штрафы ГИБДД, алименты, долги по коммунальным платежам.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Неплательщик» проводится в Севастополе регулярно.

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