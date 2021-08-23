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Севастополь утопает в амброзии

11:50 понедельник, 23 августа 2021
Севастополь
Севастополь утопает в амброзии

фото © Новости Крыма

Опасный аллерген становится основным элементом в озеленении общественных пространств города-героя.

В общественных пространствах Севастополя разрослись плантации амброзии – опасного аллергена, подлежащего уничтожению. Об этом сообщает Telegram-канал «Севастопольский говорун».

Растение активно прорастает везде, где был «хваленый ремонт скверов» вдоль проспекта Октябрьской революции, в том числе прямо у детской площадки.

«Завезли землю с семенами этого вредителя, купленную по дешевке (или бесплатно степную крымскую взяли)», – предположили авторы канала.

Они напомнили, что в минувшую пятницу местная жительница уже говорила губернатору Михаилу Развожаеву о проблеме, тот сделал пометки в своем блокноте и пообещал принять меры. Спустя четыре дня к клумбам с амброзией никто не притронулся.

«Большой привет горхозу Горлову (Евгений Горлов – начальник департамента городского хозяйства, - ред.) и Ярусову (Алексей Ярусов – глава Гагаринского муниципалитета, - ред.). Не можете сами – зовите армию. Пусть пришлют стройбат какой-то, чтоб повыдергать это. Потому что косить ее бесполезно – она, как Горыныч, тут же отращивает из одного стебелька пять», - отмечает канал в Telegram.

Напомним, что амброзия – не единственный сорняк, заполонивший центр Севастополя. Некогда пышные и ароматные клумбы превратились в заросшие «сухими розгами» неприглядные зоны.

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