Власть
С 1 сентября на российских дорогах появится новый знак
В России с 1 сентября появится новый знак фотовидеофиксации взамен таблички, которая устанавливалась вместе с другими знаками.
Соответствующее постановление правительства вступило в силу в марте.
Как рассказали в ГИБДД, новый дорожный знак «Фотовидеофиксация» будет обозначать места, где нарушения правил могут быть зафиксированы в автоматическом режиме (с помощью стационарных или передвижных камер).
— При этом существующая табличка 8.23 «Фотовидеофиксация» будет исключена с 1 сентября 2021 года, — отмечается в сообщении.
Новый знак 6.22 размещается на трассах вне населенного пункта в 150-300 м от зоны видимости камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, а также на въезде в поселение и действует на всей его территории. Теперь эти знаки не будут предупреждать о каждой камере на дороге. В Госавтоинспекции считают, что введение нового знака позволит исключить загромождение дорожной сети, потому что массовое применение знака 8.23 станет ненужным.
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