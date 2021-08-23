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Власть

С 1 сентября на российских дорогах появится новый знак

14:01 понедельник, 23 августа 2021

В России с 1 сентября появится новый знак фотовидеофиксации взамен таблички, которая устанавливалась вместе с другими знаками.

Соответствующее постановление правительства вступило в силу в марте.

Как рассказали в ГИБДД, новый дорожный знак «Фотовидеофиксация» будет обозначать места, где нарушения правил могут быть зафиксированы в автоматическом режиме (с помощью стационарных или передвижных камер).

— При этом существующая табличка 8.23 «Фотовидеофиксация» будет исключена с 1 сентября 2021 года, — отмечается в сообщении.

Новый знак 6.22 размещается на трассах вне населенного пункта в 150-300 м от зоны видимости камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, а также на въезде в поселение и действует на всей его территории. Теперь эти знаки не будут предупреждать о каждой камере на дороге. В Госавтоинспекции считают, что введение нового знака позволит исключить загромождение дорожной сети, потому что массовое применение знака 8.23 станет ненужным.

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