Противоградовую службу Крыма обеспечили снарядами

Минсельхоз Крыма закупил снаряды для противоградовых установок на ближайшие полтора года.

Об этом журналистам сообщил глава ведомства Андрей Рюмшин.

«Градобойня наша работает, закупили снарядов еще на полтора года. Теперь каждый день стреляют, потому что нужно спасать урожай», - сказал Рюмшин.

Один град может полностью накрыть хозяйство, добавил он. По словам главы ведомства, в начале июля от града очень сильно пострадали сельхозпредприятия в Нижнегорском районе республики.

Наибольшие убытки стихия нанесла АО «Весна» и АО «Победа». Кроме того, были повреждены посевы, сады и виноградники в хозяйствах фермеров, индивидуальных предпринимателей и местного населения. Эксперты оценили общий ущерб в 54,5 млн рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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