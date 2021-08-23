Власть
Прокуратура Севастополя занялась мошенниками долевого строительства
фото © Новости Крыма
Прокуратура Гагаринского района Севастополя инициирует возбуждение уголовного дела по признакам мошенничества при строительстве объекта недвижимости.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее информации, проведена проверка законности привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке по ул. Восточная, 39, в г. Севастополе.
«Установлено, что строительство планировалось на участке, предназначенном для индивидуальной жилой застройки, где возведение многоквартирных домов запрещено, – отмечает пресс-служба. – При этом в январе 2016 застройщиком под видом участия в долевом строительстве привлечены денежные средства жительницы Мурманска в размере свыше 2,2 млн рублей якобы взамен предоставления ей квартиры. К настоящему времени возведение дома не начато».
Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), поясняет пресс-служба.
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