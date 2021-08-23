Прогноз погоды в Крыму на понедельник 23 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 23 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в западных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в восточных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 28, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 71 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью около 22 градусов. Ветер С 7 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 67 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 63 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 79 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 26, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 82 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 29, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 78 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 74 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью около 17 градусов. Ветер северный 5 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 84 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью около 17 градусов. Ветер северный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 70 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 26, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 26 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 23, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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