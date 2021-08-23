Правительство Севастополя стало ТикТок-хаусом

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Губернатор будет конкурировать в создании видео с набирающим популярность горожанином Xolidayboy.

У правительства Севастополя появился официальный аккаунт в соцсети TikTok. Теперь пиар-служба Михаила Развожаева будет снимать веселые музыкальные ролики для молодежи, которую штаб губернатора в «Единой России» обещает массово привлечь на голосование в сентябре.

Сейчас на странице с шестью подписчиками всего два видео. Вероятно, героями будущих роликов станут сотрудники аппарата главы города или сам губернатор. Тогда Развожаев сможет конкурировать со звездой TikTok из Севастополя Иваном Ржевским, который известен под псевдонимом XOLIDAYBOY.

Сейчас у парня, снимающего эпатажные и провокационные клипы, почти два миллиона подписчиков. По данным Telegram-канала «КББ», Иван с отличием закончил музыкальную школу в городе-герое, после чего уехал в Москву, «где стал продвигаться матерыми продюсерами». Насколько успешно продюсеры из правительства Севастополя смогут «раскрутить» свой аккаунт, а заодно и губернатора, покажет время.

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