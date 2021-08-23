Происшествия
Полицейские в Севастополе проверят водителя, припарковавшегося на доте времен войны
Полицейские проводят проверку по факту заезда внедорожника на крышу одного из дотов времен Второй мировой войны.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Севастополю Жанна Марголина.
«МВД России по Балаклавскому району проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – рассказала Марголина.
Она отметила, что проверка начата после появления в социальных сетях фотографии, на которой изображен внедорожник марки Toyota, припаркованный на фортификационном сооружении времен войны. Фото было опубликовано накануне.
Пользователи соцсетей утверждают, что внедорожник заехал на дот 18 береговой батареи вблизи мыса Фиолент.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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