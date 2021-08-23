Власть
Под Симферополем специально повредили газопровод
Неизвестные повредили газопровод в районе поселка Перевальное недалеко от Симферополя.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте следы противоправных действий.
«В отделе МВД России по Симферопольскому району поступила информация о повреждении газопровода в Перевальном. По результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц», – сообщили в ведомстве.
МВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества. На месте происшествия в настоящее время работают эксперты, проводятся следственные мероприятия.
Также сотрудники полиции начали мероприятия по розыску лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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