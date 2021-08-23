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Власть

Под Симферополем специально повредили газопровод

15:17 понедельник, 23 августа 2021
Симферополь

Неизвестные повредили газопровод в районе поселка Перевальное недалеко от Симферополя.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте следы противоправных действий.

«В отделе МВД России по Симферопольскому району поступила информация о повреждении газопровода в Перевальном. По результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц», – сообщили в ведомстве.

МВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества. На месте происшествия в настоящее время работают эксперты, проводятся следственные мероприятия. 

Также сотрудники полиции начали мероприятия по розыску лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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