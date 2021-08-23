Почетная жительница Ялты стала «Национальной легендой Украины»

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Президент Владимир Зеленский вручил первые государственные награды Национальная легенда Украины 7 гражданам Украины.

Среди лауреатов - София Ротару, жизнь которой тесно связана с Крымом и Ялтой.

Певица София Ротару отмечает сегодня юбилей — 70 лет. Народная артистка СССР София Михайловна Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области Украины.

Первый успех пришел к Софии Ротару в 1962 году. Победа в районном конкурсе художественной самодеятельности открыла ей дорогу на областной смотр, который проходил в городе Черновцы, и там она тоже была первой. В 1964 году она приняла участие уже в республиканском фестивале народных талантов и снова победила! В том же году София Ротару впервые вышла на сцену Кремлевского дворца съездов.Ротару делегировали в Болгарию на IX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где она завоевала золотую медаль и первую премию в конкурсе исполнителей народных песен.

В 1971 году Евдокименко, ставший не только мужем, но и продюсером Ротару, организовал музыкальный коллектив «Червона рута» при Черновицкой филармонии, солисткой которого стала Ротару. Более 30 лет Анатолий Евдокименко был исполнителем любых ее желаний, продюсером, постановщиком программ, режиссером, директором, телохранителем... Его трагический уход из жизни в 2002 году после тяжелой продолжительной болезни стал большим ударом для Ротару в ее личной жизни.

В 1974 году Ротару поставили практически смертельный диагноз — туберкулез легких. Затем у нее диагностировали астму, а позже на ее голосовых связках появились узелки — профессиональная болезнь певцов. Но и это не сломало певицу.

Болезнь победить удалось. Правда, певице пришлось переехать в Крым — только местный целебный морской воздух и спасал ее легкие. Затем была сделана операция на связках, позже — еще одна. После нее певица год вынуждена была разговаривать шепотом.

За свою певческую карьеру Ротару исполнила более 400 песенных произведений, многие из которых стали классикой советской и украинской эстрады.

В 1994 году София Ротару получила звание «Почетный гражданин Ялты».

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