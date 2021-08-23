Огонь подбирался к домам: в Севастополе выгорело два гектара земли

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В пяти районах Севастополя за день сгорело еще почти два гектара сухой растительности, в том числе вблизи жилых домов, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Пять пожаров на открытых территориях севастопольского региона ликвидировано силами МЧС России и пожарно-спасательного гарнизона города.

«Во всех случаях причиной стало неосторожное обращение неустановленных лиц с огнем», – отмечается в сообщении. Самым крупным пожаром, площадью 8 400 квадратных метров, обернулось возгорание сухой травы в Юхариной балке.

А самым резонансным стало горение растительности в районе улицы Сапунгорской, охватившее площадь 6 000 кв. м.

Тушили огонь здесь на протяжении трех часов.

К месту были стянуты силы МЧС, включая отделения пожарно-спасательных частей и опергруппу, а также специалисты Лесхоза и Севавтодора. Совместными усилиями более чем двадцати человек с привлечением восьми спецмашин огонь удалось победить, когда уже стало смеркаться. Люди не пострадали.

Еще три пожара произошли в районах Максимовой дачи, Камышового шоссе и села Флотское, в результате чего огнем было выжжено еще более четырех тысяч квадратных метров растительности.

Во всех случаях горела сухая трава, виновников возгораний установить не удалось. Все пожары оперативно ликвидированы спасателями, жертв нет. Общая площадь растительности, уничтоженной пожарами за воскресенье составила 18 600 квадратных метров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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