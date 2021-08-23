Происшествия
Один погибший, двое в больнице: два жилых дома сгорели в Крыму
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Один человек погиб и двое получили ожоги в результате возгорания частных жилых домов в селах Бахчисарайского и Нижнегорского районов Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.
В селе Вилино утром в субботу 21 августа загорелась кровля одноэтажного жилого дома барачного типа. На момент прибытия пожарных, огонь охватил 50 квадратных метров строения.
«На пожаре пострадало два человека: они получили ожоги и отравление угарным газом», - говорится в сообщении.
Пострадавшие были госпитализированы в шестую городскую больницу Симферополя.
Еще один пожар случился поздней ночь в воскресенье в селе Митрофановка Нижнегорского района республики.
Информация о возгорании поступила в четверть первого ночи 22 августа. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит кровля частного жилого дома на площади 37 квадратных метров.
«Пожар был локализован в 00:27 и полностью потушен в два часа ночи», - продолжили в ведомстве и уточнили, что при осмотре места происшествия был обнаружен погибший. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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