Один погибший, двое в больнице: два жилых дома сгорели в Крыму

фото © Public Domain Pictures

Один человек погиб и двое получили ожоги в результате возгорания частных жилых домов в селах Бахчисарайского и Нижнегорского районов Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

В селе Вилино утром в субботу 21 августа загорелась кровля одноэтажного жилого дома барачного типа. На момент прибытия пожарных, огонь охватил 50 квадратных метров строения.

«На пожаре пострадало два человека: они получили ожоги и отравление угарным газом», - говорится в сообщении.

Пострадавшие были госпитализированы в шестую городскую больницу Симферополя.

Еще один пожар случился поздней ночь в воскресенье в селе Митрофановка Нижнегорского района республики.

Информация о возгорании поступила в четверть первого ночи 22 августа. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит кровля частного жилого дома на площади 37 квадратных метров.

«Пожар был локализован в 00:27 и полностью потушен в два часа ночи», - продолжили в ведомстве и уточнили, что при осмотре места происшествия был обнаружен погибший. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Огонь подбирался к домам: в Севастополе выгорело два гектара земли. В пяти районах Севастополя за день сгорело еще почти два гектара сухой растительности, в том числе вблизи жилых домов, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Скончался один из пострадавших в ДТП со «скорой» в Керчи. Один из пострадавших в ДТП в Керчи с участием автомобиля скорой медицинской помощи скончался в больнице.

В Крыму машина не захотела ехать с угонщиком и вернулась к владельцу. Крымчанину грозит до пяти лет тюрьмы за попытку доехать до дома на чужом автомобиле.

Пожарные спасли двух котят из огня в Симферополе. Двух котят спасли на пожаре в многоэтажке Симферополя сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым.