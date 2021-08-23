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Происшествия

Один погибший, двое в больнице: два жилых дома сгорели в Крыму

19:44 понедельник, 23 августа 2021
Один погибший, двое в больнице: два жилых дома сгорели в Крыму

фото © Public Domain Pictures

Один человек погиб и двое получили ожоги в результате возгорания частных жилых домов в селах Бахчисарайского и Нижнегорского районов Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

В селе Вилино утром в субботу 21 августа загорелась кровля одноэтажного жилого дома барачного типа. На момент прибытия пожарных, огонь охватил 50 квадратных метров строения.

«На пожаре пострадало два человека: они получили ожоги и отравление угарным газом», - говорится в сообщении.

Пострадавшие были госпитализированы в шестую городскую больницу Симферополя.

Еще один пожар случился поздней ночь в воскресенье в селе Митрофановка Нижнегорского района республики.

Информация о возгорании поступила в четверть первого ночи 22 августа. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит кровля частного жилого дома на площади 37 квадратных метров.

«Пожар был локализован в 00:27 и полностью потушен в два часа ночи», - продолжили в ведомстве и уточнили, что при осмотре места происшествия был обнаружен погибший. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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