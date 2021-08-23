Власть
На военном полигоне «Опук» появился полевой православный храм
На военном полигоне «Опук», где будут проходить переподготовку резервисты, установили полевой православный храм, сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.
- Окормлять военнослужащих в полевых условиях будет помощник командира по работе с верующими военнослужащими протоиерей Сергий Поливцев,- сообщили в епархии.
Полевой храм представляет из себя шатер из брезента, над которым возвышается православный крест.
Военный полигон «Опук» расположен в восточной части Крыма, на Керченском полуострове, пишет kp.ru.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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