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МИД Украины опубликовал декларацию Крымской платформы
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Рада призывает международные организации принять резолюцию о поддержке Крымской платформы «как инструмента консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Крыма».
Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в понедельник, 23 августа, приняла обращение, в котором призвала «усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы для деоккупации полуострова».
Обращение одобрено 283 голосами и направлено к ООН, ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств.
Так, Рада призывает «международные организации принять резолюцию о поддержке Крымской платформы как инструмента консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Крыма и восстановления территориальной целостности Украины. Депутаты также обращаются с призывом к международному сообществу воздержаться от поддержки действий и инициатив РФ, прямо или косвенно направленных на противодействие деятельности и развития Крымской платформы».
Также в Раде акцентируют внимание на «важности сохранения международной политики непризнания попытки аннексии Крыма Россией, предотвращения нарушений государством-оккупантом и его оккупационными администрациями норм международного права».
Иностранных партнеров также «призывают к усилению политико-дипломатического и экономического давления на Россию в ответ на нарушения ею норм международного права».
Кроме того, проект постановление предлагает «осудить принудительную паспортизацию РФ граждан Украины на временно оккупированных территориях, и призвать иностранных партнеров не признавать эти документы, усилив давление на Россию с требованием прекратить незаконную паспортизацию».
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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