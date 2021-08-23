Мечтавшая об отдыхе в Крыму россиянка перевела мошеннику 91 тысячу рублей

Мошенники продолжают обманывать желающих отдохнуть в Крыму, сообщает МВД .

По данным ведомства, в отдел полиции Саратова обратилась женщина, которая купила в интернете путевку на отдых за 91 тысячу рублей. Она нашла понравившееся предложение на сайте отеля. Там она заполнила заявку на бронирование и позвонила по указанному телефону. Дальнейшее общение якобы с представителем отеля по его инициативе продолжилось через мессенджер.

Женщину уведомили, что оплату надо произвести полностью и заранее, выслав номер счета. 9 августа потерпевшая оплатила 91300 рублей, но обещанную путевку ни сразу, ни потом не получила.

Прождав до 20 августа, горожанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту начата проверка.

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