«Крымнаш»: жадные и пьяные туристы бесят жителей Крыма

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Путешественник рассказал, почему местные не рады гостям.

Главные факторы, которые выдают приезжих и вызывают агрессивную реакцию у жителей Крыма, перечислил автор популярного блога TrueStory Travel на платформе «Яндекс.Дзен».

Самый первый пункт, за который местные не любят туристов, по его мнению, сводится к патриотическому неологизму «Крымнаш».

«Вообще-то, Крым — наш», говорят они, а все остальные в Крыму — это гости», — пишет блогер.

При этом, отправляясь на отдых, курортники порой ведут себя хуже, чем дома: под воздействием алкоголя матерятся на пляже или же спят на парковых лавочках.

Еще одна причина, из-за которой крымчане ругают туристов, — это мусор, который отдыхающие оставляют после себя.

Также недовольство у крымчан, не задействованных в туристическом бизнесе, вызывает последствие наплыва туристов — рост цен. Из-за этого летом их доходы не растут, а стремительно уменьшаются.

«С наступлением лета цены на продукты, такси и другие услуги резко возрастают, — объяснил блогер и добавил, — страдают от этого бюджетники, пенсионеры и крымчане с фиксированной зарплатой».

А вот работников туристической сферы раздражает жлобство туристов, которые в Турции благодарят персонал, а в Крыму не спешат оставлять чаевые. При этом сам путешественник не согласился с такой претензией. Он посоветовал развивать сервис, чтобы у людей было желание оставлять чаевые, ведь премирование персонала — личное дело каждого.

Крымчане действительно болезненно относятся ко всем вышеперечисленным факторам, как это сделали бы жители любой другой территории, столкнувшись с подобным, подтвердила кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Юлия Евдокимова.

Вместе с тем упреки в сторону приезжих могут быть результатом психологической защиты, проекций, в которых на приезжих переносятся собственные слабости в поиске оправданий существующих в Крыму проблем. Крым — это не только территория, это живой организм, который тоже может иногда «болеть», быть «непричесанным», желать или нет встречаться с некоторыми людьми.

«Любой человек может в сложной ситуации начать искать внешнего врага, чтобы оправдать свою неспособность с ней справиться. А сложностей у крымчан сейчас море, самим бы не утонуть», — пояснила Евдокимова.

Ситуация осложнена еще и тем, что в Крыму смешались традиции многих народов, отсутствует единый культурный код, который был бы однозначно понят и принят гостями. Сами крымчане не всегда находят взаимопонимание. Но они едины в главном — Крым должен сохранить свою природу, ландшафтное и культурное многообразие, к которым надо бережно и трепетно относиться всем, отметила наша собеседница.

Местные жители болезненно относятся к уничтожению заповедных территорий, и неважно, кто их губит, — «местные или чужие». Поэтому эксперт советует крымчанам быть примером для гостей курорта, которые будут и сами зеркалить хороший пример.

В тексте использованы материалы: Форпост

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