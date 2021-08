Какой сегодня праздник 23 августа

фото © pixabay.com

Сегодня, 23 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Государственного флага Украины

День Государственного флага Украины (укр. День Державного прапора України), который отмечается ежегодно 23 августа и является государственным праздником, установлен Указом Президента страны № 987/2004 от 23 августа 2004 года.

До этого День государственного флага отмечался 24 июля и только в Киеве на муниципальном уровне. Поскольку именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над Киевской горадминистрациией.

24 августа 1991 года состоялось провозглашение Акта о независимости Украины, и над зданием Верховной Рады поднялся сине-желтый флаг. 18 сентября 1991 года Постановлением президиума Верховной Рады Украины он был утвержден официальным символом страны.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

Ежегодно 23 августа отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год), установленный Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Гитлеровское командование планировало провести крупное наступление летом 1943 года, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу. Для этого была разработана и в апреле 1943 года утверждена военная операция под кодовым названием «Цитадель».

Имея сведения о подготовке немецко-фашистских войск к наступлению, Ставка Верховного Главнокомандования СССР приняла решение временно перейти к обороне на Курском выступе и в ходе оборонительного сражения обескровить ударные группировки врага. Тем самым планировалось создать благоприятные условия для перехода советских войск в контрнаступление, а затем в общее стратегическое наступление.

Лаврентьев день (Праздник мельника)

Сегодня отмечается день святого Лаврентия Римского, жившего в 3 веке и служившего в качестве архидиакона римской христианской общины. Согласно житию, Лаврентий происходил из города Оска на территории современной Испании и был учеником архидиакона Сикста. Когда Сикст стал римским епископом, Лаврентий был рукоположен в диаконы; ему поручили надзор за имуществом церкви и заботу о бедных.

Также сегодня, 23 августа, отмечают такие праздники:

- Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации

- Собор новомучеников и исповедников Соловецких

- Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма (European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism)

- День полета божьих коровок

- День недорогих авиабилетов (Cheap Flight Day)

- День «Скачи, как ветер» (Ride Like the Wind Day) в США

- День бисквита (National Sponge Cake Day) в США

- День врача в Иране

- День работников государственной статистики в Беларусе

- Вулканалии (Vulcanaliae) в Древнем Риме

- День «черной ленты» (Black Ribbon Day) - Канада

- День государственного переворота в Румынии

Сегодня именины празднуют: Роман, Лаврентий, Агапит, Роза, Сикст, Феликиссим.

Что происходило 23 августа в прошлые годы

1305 - идеолог и активный участник борьбы за независимость Шотландии Уильям Уоллес был казнен в Лондоне (на основании фактов из его жизни был снят известный фильм «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном в главной роли).

1382 - впервые была применена артиллерия в России, случилось это при обороне Москвы от татарского набега хана Тохтамыша.

1552 - русский царь Иван Грозный со своими войсками осадил Казань.

1793 - революционное правительство Франции объявило всеобщую воинскую повинность, для защиты республики.

1799 - в Санкт-Петербурге запрещено носить бакенбарды.

1866 - Австрия и Пруссия заключили Пражский мир: в итоге австрийцы отказались от планов по объединению германских государств под своим началом.

1921 - началась битва при Сакарье между греческими и турецкими войсками (была частью войны за независимость Турции).

1939 - СССР и нацисткая Германия заключили Договор о ненападении (вошел в историю как пакт Молотова-Риббентропа).

1942 - начало героической обороны Сталинграда (многие историки выделяют эту битву как переломную во всей Второй мировой войне).

1948 - в Амстердаме (Нидерланды) создан Всемирный Совет церквеймеждународная организация, объединяющая около 400 миллионов христиан со всего мира.

