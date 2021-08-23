Еще двоих спасли за выходные на пляжах Севастополя

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Спасатели Центра гражданской защиты на минувших выходных спасли выпавшего с борта яхты в воду мужчину и оказали помощь женщине на берегу, сообщили в пресс-службе ЦГЗ.

Субботний отдых оказался подпорченным для компании, совершавшей морскую прогулку на яхте в акватории Автобата у мыса Фиолент.

Около шестнадцати часов на пульт оперативного дежурного ЦГЗ поступило сообщение о необходимости оказать помощь человеку, оказавшемуся за бортом туристического судна. В район бедствия выдвинулись спасатели по морю и суше – на катере и аварийно-спасательном автомобиле. «Спасатели нашли мужчину, извлекли его из воды и транспортировали катером на яхту», – сообщили в ведомстве.

На подмогу дежурной смене ЦГЗ был также направлен катер МЧС, которым транспортировали троих человек, находившихся на яхте.

Помощь медиков никому из них не потребовалась.

А вот пожилая женщина, отдыхавшая в солнечное воскресенье на берегу Балаклавской бухты, без помощи врачей обойтись не смогла.

Ей стало плохо, и она обратилась к специалистам поисково-спасательного подразделения «Балаклава», расположенного рядом с городских пляжем. Пострадавшей незамедлительно была оказана первая помощь. А после спасатели передали женщину медикам бригады скорой помощи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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