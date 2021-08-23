Эксперты пояснили, что делать со свалками в Крыму

Проблема сбора, вывоза и утилизации отходов в Крыму не уходит с повестки дня на полуострове. В летний период, когда население региона резко увеличивается, особенно заметно несовершенство мусорной реформы.

Региональный оператор и администрации муниципалитетов, очевидно, не справляются с возросшими объемами твердых коммунальных отходов (ТКО). А в этом году вследствие погодных катаклизмов, постигших некоторые города Крыма, резко увеличилось количество крупногабаритных отходов, таких как испорченная мебель, половые покрытия, предметы быта, техника и прочее.

Резко ухудшилась ситуация в городах Керчь, Феодосия, Судак и некоторых других населенных пунктах туристического кластера. Также огорчают свалки на прибрежных территориях морей и рек полуострова. Эксперт Евгений Ионас рассказал, что в 2019 году концепция по обращению с отходами в Крыму была утверждена на специальном совещании. Именно этот документ предусматривал комплексное внимание к проблеме избавления республики от свалок и полигонов.

«На сегодняшний день полностью согласованы два проекта по масштабной переработке отходов в Ленинском и Сакском районах на уровне районов. Это будут кластеры переработки почти всех видов коммунальных отходов с последующей ликвидацией свалок вблизи Евпатории и Ленино, но министерство ЖКХ опять никак не может привести в соответствие территориальную схему для заключения инвестиционных договоров», — добавил Евгений.

Что не так с мусорной реформой в Крыму

Недовольство реализацией мусорной реформы высказывалось многократно не только жителями полуострова, но и должностными лицами, в том числе главой Крыма Сергеем Аксеновым. К слову, во время одного из последних совещаний Аксенов поручил провести служебное расследование по факту плохой организации вывоза мусора из городов полуострова. Речь прежде всего шла о городах Керчь, Судак и Феодосия. Также главой Крыма был поставлен вопрос об увольнении директора ГУП РК «Крымэкоресурсы» Дениса Попко. Однако и в других регионах много жалоб на работу регионального оператора и субподрядных организаций.

Евпаторийский общественник Даниил Стволин рассказал ФАН о ситуации в городе. «Оператор не очень справляется с вывозом отходов. Жители ежедневно жалуются на завалы и несвоевременный вывоз. Я слышал, что Попко уволили, но даже если это так, то вряд ли это быстро исправит ситуацию. Думаю, проблема не в руководителе, а в системе», — предположил Даниил.

Кроме нерегулярности удаления отходов существует еще проблема несанкционированных свалок, которых насчитывается около 600 по республике. Ликвидацией свалок должен заниматься региональный оператор, если собственник не определен или нет возможности установить принадлежность. Так гласят правила по обращению с отходами. Для этих целей еще в 2019 году министерством ЖКХ Республики Крым был принят документ «План-график ликвидации мест несанкционированного складирования отходов, расположенных за границами населенных пунктов муниципальных образований Республики Крым».

Однако, по свидетельству местных жителей села Заречное, по крайней мере об одном объекте, который числится в графике под номером пять (расположен в районе сел Мраморное и Заречное в Добровской долине Симферопольского района) и занимает площадь 12 740 метров, известно, что он должен был быть ликвидирован в апреле-мае 2020 года. Сегодня свалка располагается на прежнем месте. Примечательно, что объект был выявлен в 2016 году и по решению суда № 6603/14.1–14 от 29.03.2017 года подлежал ликвидации в кратчайшие сроки, пишет ФАН.

Ситуация в сфере утилизации

Утилизация — это последний и самый важный этап во всей системе обращения с отходами. Именно от него зависит состояние всей окружающей среды: почвы, воздуха, воды. От того, насколько качественно и технологически грамотно будет организован конечный пункт отходов производства и жизнедеятельности, зависит физическое здоровье и благополучие людей.

Однако на полуострове до сих пор остаются полигоны отходов, большинство из которых функционируют в худших традициях прошлого, а некоторые вообще юридически незаконны.

Яркий пример — керченский полигон ТКО, который закрывался многократно, но продолжает принимать отходы. Планы по рекультивации несколько раз переносились по полигонам в Керчи, Старом Крыму, Алуште, Симферополе и Саках. Их рекультивация должна была начаться в 2016 году. Затем сроки перенесли на 2018 год, еще позже — на 2021–2022 годы. По факту полигон ТКО в Керчи продолжает эксплуатироваться с периодическими возгораниями. Рекультивированы полигоны в Саках и в симферопольской Каменке. В июле текущего года было крупное возгорание на Евпаторийской свалке, также именуемой полигоном. Самый крупный полигон возле села Тургенево сегодня принимает самый большой объем отходов, большая часть которых никак не перерабатывается, а просто захоранивается.

Возможно ли решение проблемы

Народная мудрость гласит, что выход есть всегда. Есть инвесторы, готовые решить большую часть проблем Крыма в части утилизации отходов. Даже предварительно определены площадки, удовлетворяющие всем необходимым требованиям. Но их реализация и даже заключение инвестсоглашений затруднены из-за множества бюрократических препятствий. Евгений Ионас рассказал о некоторых из таких решений.

«Две компании готовы начать строительство объектов — «Экогеоресурс» и «Экотехнотавр». Объекты запланированы на площадках возле действующих полигонов. В случае заключения инвестсоглашения и начала реализации проектов, планируется провести рекультивацию существующих свалок. По программе работы должны быть завершены к 2024 году. Однако все зависит от скорости заключения инвестиционных соглашений», — сообщил эксперт.

Также он заверил ФАН, что у компаний богатый опыт работы в других регионах России. Переработке подвергается порядка 30 видов отходов, в том числе органика. Из нее делают компост. Технологии вполне современные с минимальным воздействием на окружающую среду. Долгое время не удавалось достичь понимания в министерстве ЖКХ в вопросе внесения изменений в территориальную схему по обращению с отходами. Однако собеседник выразил надежду, что данную бюрократическую преграду удастся преодолеть.

Кроме стационарных мест скопления отходов в жилых районах до конца не решена проблема сбора и вывоза мусора за границами населенных пунктов и в местах отдыха туристов. Особенно эта тема актуальна в период летних отпусков в прибрежных районах, на пляжах и лесных массивах.

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