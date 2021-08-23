Белую скалу в Крыму пытаются защитить от парковки на вершине

Летавшие у массива воздушные шары создавали соблазн для автомобилистов заезжать прямо на гору.

Для защиты Белой скалы в Белогорском районе Крыма от разрушения туристами на автомобилях ввели строгие меры. Летавшие у массива воздушные шары теперь поднимаются в воздух и приземляются на территории полей, чтобы у автомобилистов не было соблазна заезжать на гору, сообщила федерация по воздухоплавательному спорту региона.

Сделать фотоснимки, как на фестивале в прошлом году, уже не получится. По словам координатора полетов Ксении, воздушные шары больше не подлетают близко к Белой скале, чтобы на вершине не собирались толпы зрителей, которые зачастую приезжают на авто. Она подчеркнула, что для сохранности природы по заповедным территориям лучше передвигаться, используя свои ноги, а не транспортные средства.

Кроме того, в минэкологии региона сообщили, что не выдавали разрешения на соревнования по воздухоплаванию у Белой скалы, которая представляет собой природный памятник регионального значения.

Как сообщалось, жители и гости Крыма хотят, чтобы заповедники сделали открытыми. Люди массово жалуются на ограничения, которые они считают незаконными. Глава дирекции ООПТ «Заповедный Крым» Андрей Бородин рассказал, что крымчане и гости полуострова массово «хейтят» вводимые ограничения на посещение заповедных зон.

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