15 суток за выгул собаки в полете: задержана пассажирка самолета из Крыма

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Полицейские в Омске задержали прибывшую на самолете из Симферополя женщину, которая во время полета отправила собаку на прогулку по салону. Об этом сообщает сибирское управление на транспорте МВД РФ.

В дежурную часть Омского линейного управления МВД поступило сообщение о том, что на борт прибывшего из Симферополя самолета требуются полицейские в связи с нарушением общественного порядка одной из пассажирок.

«Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 45-летнюю жительницу Омска, которая пренебрегла правилами перевозки своей собаки и во время полета выпустила животное из контейнера на прогулку по салону самолета. Женщина игнорировала неоднократные требования кабинного экипажа посадить питомца в сумку-переноску, а затем начала выражаться нецензурной бранью в адрес окружающих и бортпроводников», - рассказали в ведомстве.

В отношении невоспитанной авиапассажирки полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП.

Женщине грозит наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

В транспортной полиции напомнили, что правила авиационной безопасности разрешают транспортировку животных только в специальном перевозочном контейнере, который при этом должен быть размещен на кресле возле окна либо рядом с пассажиром.

Выпускать животное или держать его на руках во время полета категорически запрещено.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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