Происшествия
Жительнице Крыма грозит пожизненное за торговлю наркотиками
фото © Новости Крыма
Полицейские задержали торговавшую наркотиками в особо крупном размере жительницу Крыма.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«В результате проведенных оперативных мероприятий установлена 25-летняя жительница Симферополя, подозреваемая в сбыте наркотиков. Злоумышленница задержана полицейскими в селе Мирное. В багажном отсеке мопеда, на котором она передвигалась, обнаружены и изъяты свертки, в которых находилось порошкообразное вещество», – говорится в сообщении.
Во время осмотра жилища женщины полицейские выявили еще больше различных наркотических средств, как установила экспертиза, – производное N-метилэфедрона, амфетамин и марихуана. Задержанная призналась, что наркотики она фасовала дома для дальнейшего сбыта через закладки в Симферополе и окрестностях.
«Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в особо крупном размере)», – добавили в пресс-службе.
Женщине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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