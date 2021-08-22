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Власть

В Крыму пока не ожидается падение урожая винограда

12:25 воскресенье, 22 августа 2021

Урожай винограда 2021 года в Крыму ожидается на уровне прошлого года.

Об этом сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

«Среднегодовое производство ягод винограда составляет 75–80 тысяч тонн, в благоприятные годы – более 100 тысяч тонн при средней урожайности 6,4 т/га», — назвал примерные цифры Рюмшин.

Аграрии уже собрали более 120 тонн винограда с начала уборочной кампании.Государство активно поддерживает эту отрасль. За 7 лет виноградарские предприятия республики получили 2 млрд 256 млн рублей господдержки.

«Виноградники Крыма динамично обновляются. С 2014 по 2020 годы удельный вес малопродуктивных виноградников возрастом свыше 20 лет снизился на 9,5%. Закладка молодых виноградников в республике за 7 лет выросла более, чем в 3 раза. Благодаря усилению мер господдержки отрасли виноградарства, с 2014 по 2020 годы заложено 3819 гектаров новых насаждений. До 2025 года планируется заложить еще 4 тысячи гектаров виноградников», — рассказал министр.

Напомним, 20 августа текущего года в Роскачестве сообщили о возможном росте цен на вино в связи с климатическими проблемами. При этом Союз виноделов считает такой прогноз преждевременным, назвав «гаданием на кофейной гуще».

«На виноградниках случился природный катаклизм, случилось погодное несчастье. Понятно, что оно скажется на урожае <…> Если потери будут в пределах 15–20%, то это не значит, что цены подскочат на 15–20%, гораздо меньше. Но насколько — можно будет сказать после завершения уборки, ближе к ноябрю», — заявил президент СВВР Леонид Попович.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Объем экспорта сельхозпродукции из Крыма превысил 10 млн долларов. Выполнение планового показателя в рамках реализации Регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» с начала года составило более 85%.

Крымские виноделы сообщили о резком росте цен на сырье. Оптовые цены на технические сорта винограда в Крыму выросли с 60 до 150 рублей за килограмм.

Эксперт оценил перспективы крымского виноделия. Отрасль виноделия в Крыму активно развивается при поддержке государства, и уже в этом году производители получают первые промышленные урожаи с виноградников, заложенных 5-6 лет назад.

Севастопольские виноградники проверят вдоль и поперек. Делегация от Роскачества прибыла в Севастополь, чтобы оценить продукцию местных винодельческих заводов, сообщает НТС.

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