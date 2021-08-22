Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +25
море +26

Власть

В Керчи построят ферму по разведению осетровых за 17 миллионов рублей

08:52 воскресенье, 22 августа 2021

В Керчи начнут строительство комплекса по разведению осетровых рыб.

- Инвестор вложит в строительство комплекса по разведению осетровых рыб в Керчи 17,6 миллиона рублей. Хочу отметить, что создание эко-фермы – одно из приоритетных бизнес-направлений. Современный подход к организации производства поможет инвестору выйти в прибыль, а покупателю получить экологически чистый товар, – сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

По ее словам, инвестор планирует реализовывать 20 тонн осетровых пород ежегодно. В Крыму уже есть пример подобного инвестиционного проекта по созданию осетровой фермы, которая находится в Джанкойском районе.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Археологи в горах Крыма раскопали гробницу детей вместе с собаками. На могильнике Опушки в Симферопольском районе Крыма найдено необычное захоронение, где в несколько ярусов расположены детские и собачьи останки. Гробница датируется I-II веками н.э.

В Черном море проходит экспедиция по обнаружению судов «Белосток» и «Ленин». У побережья Черного моря проходит поисковая экспедиция Российского военно-исторического общества по обнаружению санитарных транспортных судов «Белосток» и «Ленин», погибших в годы Второй мировой войны.

За полгода Крым потерял почти 7000 жителей. В Республике Крым продолжает сохраняться естественная убыль населения.

В Крыму будет сложно построить новое водохранилище. Проектирование новых водохранилищ, помимо непростых технологических требований, в Крыму может осложниться активным жилищным строительством.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курорт
Европейцы отправились в Крым и нарвались на обман

Европейцы отправились в Крым и нарвались на обман

Семья, члены которой проживают в разных странах Европы, раз в пятилетку собирается всем составом на отдых. На этот раз для встречи они выбрали Крым.

Водный кризис
Несмотря на осадки водохранилища Крыма не заполняются водой

Несмотря на осадки водохранилища Крыма не заполняются водой

Несмотря на то, что Крым обильно поливает дождями с середины июня, а осадки дают хорошие притоки, водохранилища в сумме заполнены чуть больше, чем наполовину и могут принять еще примерно столько же воды, сколько в них накоплено сейчас.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации