В Керчи построят ферму по разведению осетровых за 17 миллионов рублей

В Керчи начнут строительство комплекса по разведению осетровых рыб.

- Инвестор вложит в строительство комплекса по разведению осетровых рыб в Керчи 17,6 миллиона рублей. Хочу отметить, что создание эко-фермы – одно из приоритетных бизнес-направлений. Современный подход к организации производства поможет инвестору выйти в прибыль, а покупателю получить экологически чистый товар, – сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

По ее словам, инвестор планирует реализовывать 20 тонн осетровых пород ежегодно. В Крыму уже есть пример подобного инвестиционного проекта по созданию осетровой фермы, которая находится в Джанкойском районе.

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