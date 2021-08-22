Учебный год в Крымском университете 1 сентября не начнется

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В Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского перенесли начало нового учебного года.

Об этом сообщили в пресс-службе КФУ.

«Теоретическое обучение студентов в этом году стартует 13 сентября, - говорится в сообщении вуза. - Неделя с 13 по 17 сентября для студентов всех курсов обучения будет загружена факультативами и военной подготовкой для юношей».

Как уточнила проректор КФУ по учебной и методической деятельности Ирина Цвиринько, все лекционные занятия будут проходить в режиме онлайн, а практические и лабораторные – в аудиториях. Это не касается первого курса, обучение которого полностью будут организовано в офлайн-режиме. Переход на дистанционное обучение будет осуществлен только при наличии соответствующего решения главного санитарного врача региона.

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