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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:21 воскресенье, 22 августа 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © www.inform.kz

За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из общего количества заболевших 311 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6600 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 103 человека, выздоровевших за весь период – 57 512 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 20 августа в Крыму зарегистрировали 359 случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму еще у 365 челвоек обнаружили коронавирус. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 365 случая новой коронавирусной инфекции.

Крымчан попросили не вызывать скорую из-за температуры и ОРВИ. Замглавы регионального Минздрава рассказала, когда нужно вызывать бригаду медиков, а когда – нет.

В Крыму обнаружен серьезный дефицит жизненно важных медикаментов. В Крыму обнаружен дефицит нескольких сотен наименований жизненно важных лекарственных препаратов.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции.

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