Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Оперативная сводка по COVID в Севастополе - данные за сутки ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму еще у 365 челвоек обнаружили коронавирус ● В Крыму началась ревакцинация военных от коронавируса ● Только четверть населения Крыма привилась от коронавируса
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © www.inform.kz
За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции.
Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Из общего количества заболевших 311 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6600 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 103 человека, выздоровевших за весь период – 57 512 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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