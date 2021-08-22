Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +25
море +26

Власть

Свет в Севастополе будут отключать три дня подряд

08:21 воскресенье, 22 августа 2021
Севастополь

В Севастополе запланированы ремонтные работы на сетях, призванные улучшить качество электроснабжения, в связи с чем свет будут отключать сразу три дня подряд, сообщила пресс-служба «Севастопольэнерго».

22 августа света не будет с 08:00 до 14:00 в поселке Кача на улицах Гастелло, 31, Кожедуба, 14-30 (четные номера домов), 13-25 (нечетные), 31, Красноармейская, 48, 4а, Покрышкина, 2-54 (четные), 55-59 (нечетные), 56-66 (четные), 70-78 (четные), 57а, 63-85 (нечетные), Осипенко, 20-22 (четные).

23 августа электричества не будет с 09:00 до 17:00 в селе Орловка: улицы Пионерская, 2-12 (четные), 1-23 (нечетные), 2/1, 2-4 (четные), 8-10 (четные), 14-28 (четные), 36-38 (четные), 33/2, 25-37 (нечетные), Приморская, 11, 17а, 13а, 1-9 (нечетные), 13-17 (нечетные), 20б, 21-45 (нечетные), Дорожная, 1б, Школьная, 8а, 2-4 (четные), 1-7 (нечетные), в переулке Школьном, 2-10 (четные), 1-9 (нечетные).

С 08:00 до 16:00 - про. Коробкова, 60а, 40-56 (четные), 60, Короленко, 57; про. Короленко, 2. С 13:00 до 14:00 - улицы Загородная Балка, 4-6 (четные), 1а, 3, 2б, 19/2, 2а, Мечникова, 1, 2-4 (четные), 5, 7, 11, 47а, 41в, 15-47 (нечетные), Пожарова, 1-3 (нечетные), 5. С 08:00 до 17:00 - улица Генерала Мельника, 1, 5.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России резко подорожали гробы, кресты и ограды. В России в августе значительно выросли цены на похоронную продукцию.

Власти Ялты решили вернуть к жизни проект канализования микрорайона Васильевка. Работа над проектом канализования ялтинского микрорайона Васильевка будет возобновлена после внесения изменений в генплан муниципального образования.

Под Керчью начали строить искусственную дамбу. Для предотвращения новых подтоплений строители приступили к возведению гидротехнического сооружения в селе Бондаренково, на реке Булганак.

Прошедшие ливни повредили объекты культурного наследия в Керчи. Прошедшие на востоке Крыма ливни повредили несколько объектов культурного наследия в Керчи.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курорт
Европейцы отправились в Крым и нарвались на обман

Европейцы отправились в Крым и нарвались на обман

Семья, члены которой проживают в разных странах Европы, раз в пятилетку собирается всем составом на отдых. На этот раз для встречи они выбрали Крым.

Водный кризис
Несмотря на осадки водохранилища Крыма не заполняются водой

Несмотря на осадки водохранилища Крыма не заполняются водой

Несмотря на то, что Крым обильно поливает дождями с середины июня, а осадки дают хорошие притоки, водохранилища в сумме заполнены чуть больше, чем наполовину и могут принять еще примерно столько же воды, сколько в них накоплено сейчас.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации