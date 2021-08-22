Свет в Севастополе будут отключать три дня подряд

В Севастополе запланированы ремонтные работы на сетях, призванные улучшить качество электроснабжения, в связи с чем свет будут отключать сразу три дня подряд, сообщила пресс-служба «Севастопольэнерго».

22 августа света не будет с 08:00 до 14:00 в поселке Кача на улицах Гастелло, 31, Кожедуба, 14-30 (четные номера домов), 13-25 (нечетные), 31, Красноармейская, 48, 4а, Покрышкина, 2-54 (четные), 55-59 (нечетные), 56-66 (четные), 70-78 (четные), 57а, 63-85 (нечетные), Осипенко, 20-22 (четные).

23 августа электричества не будет с 09:00 до 17:00 в селе Орловка: улицы Пионерская, 2-12 (четные), 1-23 (нечетные), 2/1, 2-4 (четные), 8-10 (четные), 14-28 (четные), 36-38 (четные), 33/2, 25-37 (нечетные), Приморская, 11, 17а, 13а, 1-9 (нечетные), 13-17 (нечетные), 20б, 21-45 (нечетные), Дорожная, 1б, Школьная, 8а, 2-4 (четные), 1-7 (нечетные), в переулке Школьном, 2-10 (четные), 1-9 (нечетные).

С 08:00 до 16:00 - про. Коробкова, 60а, 40-56 (четные), 60, Короленко, 57; про. Короленко, 2. С 13:00 до 14:00 - улицы Загородная Балка, 4-6 (четные), 1а, 3, 2б, 19/2, 2а, Мечникова, 1, 2-4 (четные), 5, 7, 11, 47а, 41в, 15-47 (нечетные), Пожарова, 1-3 (нечетные), 5. С 08:00 до 17:00 - улица Генерала Мельника, 1, 5.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России резко подорожали гробы, кресты и ограды. В России в августе значительно выросли цены на похоронную продукцию.

Власти Ялты решили вернуть к жизни проект канализования микрорайона Васильевка. Работа над проектом канализования ялтинского микрорайона Васильевка будет возобновлена после внесения изменений в генплан муниципального образования.

Под Керчью начали строить искусственную дамбу. Для предотвращения новых подтоплений строители приступили к возведению гидротехнического сооружения в селе Бондаренково, на реке Булганак.

Прошедшие ливни повредили объекты культурного наследия в Керчи. Прошедшие на востоке Крыма ливни повредили несколько объектов культурного наследия в Керчи.