Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● Оперативная сводка по COVID в Севастополе - данные за сутки ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму еще у 365 челвоек обнаружили коронавирус ● В Крыму началась ревакцинация военных от коронавируса
Смертность уменьшилась: сводка COVID-19 за сутки в Севастополе
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За последние сутки в Севастополе зарегистрировано 226 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщается на официальном сайте федерального оперштаба по ситуации с COVID-19.
296 человек были выписаны по факту выздоровления. Скончались от коронавируса за сутки три человека: последний раз такой низкий уровень смертности в Севастополе фиксировался почти месяц назад.
Всего с начала пандемии в городе было выявлено 25 428 случаев заболевания. 21 746 человек выздоровели, 974 пациента скончались от COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Оперативная сводка по COVID в Севастополе - данные за сутки. За сутки в Севастополе зарегистрированы 227 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 20 августа в Крыму зарегистрировали 359 случаев коронавирусной инфекции.
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