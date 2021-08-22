Смертность уменьшилась: сводка COVID-19 за сутки в Севастополе

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За последние сутки в Севастополе зарегистрировано 226 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщается на официальном сайте федерального оперштаба по ситуации с COVID-19.

296 человек были выписаны по факту выздоровления. Скончались от коронавируса за сутки три человека: последний раз такой низкий уровень смертности в Севастополе фиксировался почти месяц назад.

Всего с начала пандемии в городе было выявлено 25 428 случаев заболевания. 21 746 человек выздоровели, 974 пациента скончались от COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Оперативная сводка по COVID в Севастополе - данные за сутки. За сутки в Севастополе зарегистрированы 227 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

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