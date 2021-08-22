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Происшествия

Севастопольский оперативник получил наказание за мошенничество

10:09 воскресенье, 22 августа 2021
Севастополь

Пиратские программы на рабочих компьютерах аукнулись бизнесмену и его «спасителю».

В Севастополе прошел суд над оперуполномоченным по особо важным делам отдела УЭБиПК, которого обвинили в намерении за взятку увести из-под суда предпринимателя, работающего на нелицензионных компьютерных программах.

Напомним: в полицию поступил сигнал о том, что у бизнесмена на компьютерах установлены пиратские программы. Оперуполномоченный был свидетелем обыска, во время которого следователи изъяли компьютеры, и затем предложил за 40 тысяч рублей не допустить направления иска в суд.

«Не обладая должностными полномочиями для выполнения указанных действий в интересах предпринимателя, сотрудник полиции получил от него денежные средства, которыми распорядился по собственному усмотрению», - говорится в сообщении УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд назначил теперь уже бывшему сотруднику полиции наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с лишением на два года права занимать должности на госслужбе.

В тексте использованы материалы: Форпост

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