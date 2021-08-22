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Власть

Сам по себе: в Севастополе не действуют законы Крыма

11:48 воскресенье, 22 августа 2021
Сам по себе: в Севастополе не действуют законы Крыма

фото © Новости Крыма

На территории Республики Крым открывается сезон охоты на пернатую дичь, однако желающим поохотиться в окрестностях Севастополя нужно помнить: город имеет статус отдельного региона, и данное распоряжение властей Крыма для него неактуально.

«На территории города Севастополя охотничьи угодья отсутствуют, поэтому при осуществлении охоты необходимо находиться в установленных границах охотничьих угодий Республики Крым», – напоминает Севприроднадзор.

За охоту на территории Севастополя предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.8.37 КоАП РФ – штраф до 4 000 рублей или лишение права охоты на 1 – 2 года.

Напомним, в течение последних двух лет главное управление охраны природных ресурсов и экологии Севастополя через суд расторгло целый ряд договоров по практически бесплатной аренде десятков тысяч гектаров лесов в разных частях Севастополя, в том числе – заповедных. Они были заключены с частными лесоохотничьими предприятиями во времена губернаторства Дмитрия Овсянникова.

В тексте использованы материалы: Форпост

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