Власть
Сам по себе: в Севастополе не действуют законы Крыма
фото © Новости Крыма
На территории Республики Крым открывается сезон охоты на пернатую дичь, однако желающим поохотиться в окрестностях Севастополя нужно помнить: город имеет статус отдельного региона, и данное распоряжение властей Крыма для него неактуально.
«На территории города Севастополя охотничьи угодья отсутствуют, поэтому при осуществлении охоты необходимо находиться в установленных границах охотничьих угодий Республики Крым», – напоминает Севприроднадзор.
За охоту на территории Севастополя предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.8.37 КоАП РФ – штраф до 4 000 рублей или лишение права охоты на 1 – 2 года.
Напомним, в течение последних двух лет главное управление охраны природных ресурсов и экологии Севастополя через суд расторгло целый ряд договоров по практически бесплатной аренде десятков тысяч гектаров лесов в разных частях Севастополя, в том числе – заповедных. Они были заключены с частными лесоохотничьими предприятиями во времена губернаторства Дмитрия Овсянникова.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов собрался поувольнять крымских мэров. Глава Крыма Сергей Аксенов на совещании по проблемным вопросам ЖКХ предупредил, что будет увольнять глав местных администраций за неубранный мусор.
Вице-мэр Алушты попал в ИВС. Заместитель главы администрации Алушты Александр Осовский попал в изолятор временного содержания (ИВС).
Оглашен полный список участников саммита «Крымской платформы». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба огласил полный список участников саммита «Крымской платформы», который запланирован в Киеве на 23 августа.
Зеленский собрался в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Крыма сразу поедет на Черное море, на мыс Фиолент.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 21 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Курортный сезон или дыхание осени: прогноз погоды для Крыма на неделю
На следующей неделе Крым будет находиться под влиянием антициклона, прогнозируется жаркая погода без осадков.
Крымчан напугала выплывшая из моря змея
Жители и гости Крыма делятся в соцсетях видео морской змеи, которая с добычей в пасти уползает от воды в прибрежные скалы.
19 августа
Алушту залило и побило градомфото
19 августа
Европейцы отправились в Крым и нарвались на обман
15 часов назад
Несмотря на осадки водохранилища Крыма не заполняются водой
Несмотря на то, что Крым обильно поливает дождями с середины июня, а осадки дают хорошие притоки, водохранилища в сумме заполнены чуть больше, чем наполовину и могут принять еще примерно столько же воды, сколько в них накоплено сейчас.