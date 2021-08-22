Происшествия
Пожарные спасли двух котят из огня в Симферополе
Двух котят спасли на пожаре в многоэтажке Симферополя сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым.
Видео чудесного спасения опубликовано в соцсетях ведомства. Животных нашли случайно во время тушения пожара в одной из квартир 12-этажного жилого дома в столице Крыма.
Спасаясь от огня, котята забились в угол комнаты и чуть не погибли. Обгоревших и наполовину задохнувшихся зверят вытащил из огня командир отделения шестой пожарно-спасательной части Максим Кудря. Один из котят уже не подавал признаков жизни.
«Вместе со старшим пожарным Иваном Сытником и пожарнымсержантом Андреем Буюкляном «мурлыке» провели сердечно-легочнуюреанимацию с помощью средств индивидуальной защиты, подали кислород», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по республике.
На видео спасения видно, как котенка откачивают: животному растирают шею и грудную клетку.
«Главное, что он еще не деревянный, значит, нормально», - обнадежили спасатели.
Через какое-то время трехцветный пациент задышал. Выживших котят напоили водой и передали хозяевам квартиры.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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