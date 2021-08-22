Платит по шесть тысяч: Аксенов похвалил Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский остается исправным плательщиком «коммуналки» за свою недвижимость на полуострове.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава республики Сергей Аксенов, похвалив украинского лидера.

Речь идет о пентхаусе в Ливадии, который, по информации издания, по-прежнему принадлежит Зеленскому.

«Он дисциплинированный, молодец: по шесть тысяч рублей в месяц, но все (платит – ред.). Благодарность ему, вот приводим его в пример. Смотрите: человек даже не приезжает, не живет – а оплачивает», - восхитился Сергей Аксенов.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал указ, запрещающий иностранным гражданам владеть землей в приграничных территориях. В число регионов с такими территориями входят Республика Крым и Севастополь. В частности, в республике под действие указа попадают участки, расположенные на 19 из 27 муниципальных образований, в Севастополе – на восьми из десяти внутригородских муниципальных образований.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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