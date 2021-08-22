Несмотря на осадки водохранилища Крыма не заполняются водой

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Несмотря на то, что Крым обильно поливает дождями с середины июня, а осадки дают хорошие притоки, водохранилища в сумме заполнены чуть больше, чем наполовину и могут принять еще примерно столько же воды, сколько в них накоплено сейчас.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доктор технических наук, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. В.И.Вернадского Илья Николенко.

«У нас в сумме водохранилища сейчас заполнены всего лишь на 54%. То есть, можем принять еще столько же, - отметил специалист. – По тем объемам, которые накоплены в водохранилищах естественного стока, мы вышли где-то на среднемноголетний показатель. И он в два раза больше, чем было в прошлом году, и в четыре раза больше, чем в самый маловодный (1994-й – ред.) год».

По словам Николенко, только за прошлую неделю водохранилища естественного стока, питающие водой Симферополь, пополнились более чем на миллион кубометров, основной объем воды пришел в Партизанское водохранилище с ливнями 13 августа.

При этом огромное количество воды, пришедшей с осадками, теряется, подчеркнул он.

«Те 60 мм, которые выпали на водосборную площадь Симферополя, значат, что мы получили частично или полностью сброс в реку Салгир. Это около 6 миллионов кубометров, который спокойно ушли в Сиваш», - отметил доктор технических наук.

Как ранее сообщалось, в результате сильных дождей в Симферополе подтопило больше десятка придомовых территорий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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