Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму будет сложно построить новое водохранилище ● В Симферополе обещают снизить потери в водопроводах с 70 до 50 процентов ● Новые водохранилища обещают построить в Алуште и Симферополе ● Как июльские дожди пополнили реки Крыма ● У специалистов есть вопросы к воде под Азовским морем
Несмотря на осадки водохранилища Крыма не заполняются водой
фото © Новости Крыма
Несмотря на то, что Крым обильно поливает дождями с середины июня, а осадки дают хорошие притоки, водохранилища в сумме заполнены чуть больше, чем наполовину и могут принять еще примерно столько же воды, сколько в них накоплено сейчас.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доктор технических наук, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. В.И.Вернадского Илья Николенко.
«У нас в сумме водохранилища сейчас заполнены всего лишь на 54%. То есть, можем принять еще столько же, - отметил специалист. – По тем объемам, которые накоплены в водохранилищах естественного стока, мы вышли где-то на среднемноголетний показатель. И он в два раза больше, чем было в прошлом году, и в четыре раза больше, чем в самый маловодный (1994-й – ред.) год».
По словам Николенко, только за прошлую неделю водохранилища естественного стока, питающие водой Симферополь, пополнились более чем на миллион кубометров, основной объем воды пришел в Партизанское водохранилище с ливнями 13 августа.
При этом огромное количество воды, пришедшей с осадками, теряется, подчеркнул он.
«Те 60 мм, которые выпали на водосборную площадь Симферополя, значат, что мы получили частично или полностью сброс в реку Салгир. Это около 6 миллионов кубометров, который спокойно ушли в Сиваш», - отметил доктор технических наук.
Как ранее сообщалось, в результате сильных дождей в Симферополе подтопило больше десятка придомовых территорий.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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