Массовое мошенничество: на 11 крымчан оформили фиктивные кредиты

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В Керчи полиция задержала жителя Ленинского района, подозреваемого в серии мошенничеств.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД. С заявлением о причиненном ущербе в полицию обратился директор одной из микрокредитных организаций.

Он пояснил, что в период с апреля по сентябрь 2020 года его учреждением были оформлены кредиты и заемщикам выплачены деньги, однако они свои обязательства по кредитным договорам не выполнили. При этом внутренняя проверка установила, что эти люди не подавали никаких заявок на кредиты и в указанную организацию никогда не обращались. Общая сумма ущерба составила около 230 тысяч рублей. Оперативники быстро установили причастного – им оказался 30-летний житель Ленинского района Крыма.

«Выяснилось, что, будучи на тот момент сотрудником одного из салонов сотовой связи в Керчи и имея доступ к базам данных клиентов, злоумышленник воспользовался персональными данными 11 граждан и оформил на них кредиты в вышеуказанной микрофинансовой организации.

Суммы займов, взятых на чужие имена, варьируют от 7 до 33 тысяч рублей», - рассказали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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