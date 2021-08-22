Происшествия
Крымчанин украл сигареты на 700 тысяч рублей
Житель Бахчисарайского района Крыма приехал в село Калиновка Ленинского района ночью, чтобы ограбить продуктовый магазин.
Злоумышленник взломал входную дверь с помощью металлической арматуры.
Из магазина он вынес сигареты на сумму в 700 тысяч рублей, уточнили в республиканской прокуратуре.
«Кражу обнаружила продавец, которая сообщила об этом собственнику магазина и в правоохранительные органы», — уточнили в прокуратуре.
Сотрудники полиции по горячим следам задержали ранее дважды судимого мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело, его направили в суд на рассмотрение.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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