Конфуз на Одесском кинофестивале: британский режиссер поблагодарил Одессу и Россию

Завершение Одесского международного кинофестиваля не обошлось без конфуза. Известный британский кинорежиссер американского происхождения Терри Гиллиам, который получил награду «Золотой Дюк» за вклад в мировое киноискусство, во время своего выступления заявил: «Спасибо, Россия, спасибо, Одесса».

Его поправила ведущая церемонии Янина Соколова: «Извините, вы должны знать Слава Украине». Гиллиам извинился и пошутил, что его запутала Россия.

Лучшим полнометражным фильмом конкурсной программы Одесского международного фестиваля-2021 жюри признало фильм «Стоп-Земля» Екатерины Горностай. Гран-при, которое определяют зрители, также получил этот фильм.

Лучшим короткометражным фильмом стал «Папины кроссовки» Ольги Журбы.

Лучшим режиссером жюри выбрало Никона Романченко за фильм Leopolis Night, а лучшими актерами – подростков из фильма «Стоп-Земля» Екатерины Горностай.

Специальную награду жюри кинофестиваля за отстаивание украинской идентичности и визуальную составляющую получил фильм «Соперник» Маркуса Ленца.

В нынешнем году конкурсная программа состояла только из украинских лент – таким образом организаторы кинофестиваля отметили 30-летие Независимости Украины.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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