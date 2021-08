Какой сегодня праздник 22 августа

фото © pixabay.com

Сегодня, 22 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Государственного флага Российской Федерации

Каждое 22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Этот праздник был установлен на основании Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года.

Так, 22 августа 1991 года власти РСФСР постановили считать национальным стягом исторический флаг России, который тогда был описан как «полотнище с белой, лазоревой и алой полосами». Праздник же, День государственного флага России, установлен был в 1994 году указом тогдашнего российского лидера и с тех пор отмечается в конце каждого лета - 22 августа.

В День флага РФ традиционно во всех регионах проходят торжественные шествия, патриотические мероприятия, спортивные соревнования, авто-, вело- и мотопробеги, различные флешмобы, конкурсы и концерты. Причем главные торжества обычно устраиваются в центре крупных городов.

День Республики Коми

Фото strana.ru

Ежегодно 22 августа отмечает образование своей национальной Республики народность коми (точнее, коми-зыряне, которые отличаются от коми-пермяков, проживающих в Пермском крае).

В День Республики, который в регионе является официальным праздником и нерабочим днем (Закон Республики Коми от 5 мая 2014 года №30-РЗ), во многих городах проходят торжественные собрания, праздничные концерты и массовые гуляния, посвященные годовщине образования Республики Коми.

22 августа 1921 года Коми была образована сначала как автономная область, а затем, в 1936 году, получила статус автономной республики в составе РСФСР — Коми АССР. Для коми-народа это было знаковым событием — не менее важным, чем вхождение края Коми в состав России. Впервые коми, разбросанные по нескольким губерниям и уездам, были объединены в единое административно-территориальное образование со статусом автономии. По данным переписи населения, спустя пять лет после образования республики уже более 90 процентов ее населения составляли коми.

Матвей Ненастный

Народный праздник «Матфей Змеесос» отмечается 22 августа (по старому стилю - 9 августа). В этот день православная церковь почитает апостола Матфия, который заменил Иуду Искариота, предавшего Христа. Другие названия праздника: «Матфей», «Матвей ненастный», «Змеесос коров». Считалось, что 22 августа змей сосет коров, поэтому в этот день их не выгоняли на паству.

Также сегодня, 22 августа, отмечают такие праздники:

- Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений

- День памяти преподобного Псоя Египетского

- День памяти работников органов внутренних дел, погибших во время выполнения служебных обязанностей в Украине

- День катания по радуге

- День дубовой бочки

- День растительного молока (World Plant Milk Day)

- Всемирный день риса джолоф (World Jollof Rice Day)

- День «Съешь персик» (National Eat a Peach Day) в США

- День «Будь ангелом» (Be An Angel Day) в США

- День «Отведите свою кошку к ветеринару» (Take Your Cat to the Vet Day) в США

- День бургера (National Burger Day) в Великобритании

- День торта с пеканом (National Pecan Torte Day) в США

- День Мадраса (Madras Day) в Индии

Сегодня именины празднуют: Григорий, Иван, Петр, Антон, Ирина, Макар, Яков, Юлиан, Дмитрий, Леонтий, Мария, Фотий, Алексей, Самуил, Матвей, Маркиан (Мартьян), Генриетта, Псой.

Что происходило 22 августа в прошлые годы

1456 - Влад Дракула («Цепеш») стал принцем Валахии (по некоторым свидетельствам один из самых кровавых правителей в истории, любимый вид казнисажать на кол).

1663 - вводится строгое наказание для фальшивомонетчиков в России: царь Алексей Михайлович издал указ о «ссылке в Сибирь на вечное житье с женами и детьми поддельщиков монет».

1851 - в Австралии открыты первые золотые месторождения.

1932 - Би-Би-Си (в наше время комплекс радио-, Интернет- и телевещания Великобритании) начала экспериментальное телевещание.

1944 - Япония проводит всеобщую трудовую мобилизацию: для детей учебных заведений отменены занятия и они призваны на фабрики и заводы.

1948 - компартия Польши запустила процесс коллективизации.

1962 - отправилось в плавание первое торговое судно с ядерной установкой (всего было построено 4 судна такого типа)сухогруз «Саванна».

1991 - трехцветный бело-сине-красный флаг утвердили в качестве государственного флага России.

2002 - на острове Норфолк в Тихом океане запрещено пользоваться мобильными телефонами (табу продержалось около 5 лет).

2006 - страшная авиакатастрофа рейса 612 под Дзержинском: самолет Ту-154 при попытке пройти над развитым кучево-дождевым облаком перешел в плоский штопор и разбился (на борту находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 августа. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 21 августа. Сегодня, 21 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Аксенов любезно разрешил телесъемку фестиваля Koktebel Jazz Party. Власти Крыма разрешили провести телевизионную съемку традиционного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму.

Какой сегодня праздник 20 августа. Сегодня, 20 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 19 августа. Сегодня, 19 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.