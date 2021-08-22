Хуснуллин хочет за триллион рублей сделать Крым мировым центром туризма

фото © Новости Крыма

Речь идет о частных инвестициях, которые правительство РФ планирует привлечь на полуостров. Однако что делать с санкциями, власти России не знают.

Около триллиона рублей частных инвестиций правительство РФ планирует привлечь в Крым, чтобы сделать регион туристической жемчужиной России и всего мира. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что необходимо создать условия для бизнеса, чтобы на базу созданной инфраструктуры пришли инвесторы. И тогда, уверен вице-премьер, полуостров будет развиваться «на совершенно другом уровне».

Также Хуснуллин добавил, что Крым имеет все шансы стать жемчужиной в туристической сфере не только России, но и всего мира. Для этого, по словам Хуснуллина, в регионе есть все: морской отдых, познавательный туризм, экстремальные виды спорта и другое.

При этом гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что крупному российскому бизнесу давно пора зайти на полуостров, не опасаясь санкций, ведь «Крым всегда будет частью РФ», а Запад вряд ли ослабит введенные меры.

«Нужно перестать думать о санкциях и просто развивать Крым», - сказал Киселев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На реновацию отелей и гостиниц Крыма пообещали дать много кредитных денег. В Крыму стартует программа льготного кредитования для работников гостиничной сферы со ставкой 3-5%.

Туристы матерят крымских отельеров. Порой поведение гостей Крыма далеко от элементарных правил этикета, уважения и вежливости.

Какую опасность в Крыму несут псевдоэкскурсоводы. Поход в Крымские горы с экскурсоводом из соцсетей может обернуться не только опасной ситуацией, но и отсутствием всякой ответственности со стороны такого псевдоэкскурсовода.

Турист сравнил отдых в «своем» Крыму и «гостеприимной Абхазии». Российский тревел-блогер побывал в Крыму и в Абхазии и раскрыл разницу между курортами.