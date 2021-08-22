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Хуснуллин хочет за триллион рублей сделать Крым мировым центром туризма

17:31 воскресенье, 22 августа 2021
Хуснуллин хочет за триллион рублей сделать Крым мировым центром туризма

фото © Новости Крыма

Речь идет о частных инвестициях, которые правительство РФ планирует привлечь на полуостров. Однако что делать с санкциями, власти России не знают.

Около триллиона рублей частных инвестиций правительство РФ планирует привлечь в Крым, чтобы сделать регион туристической жемчужиной России и всего мира. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что необходимо создать условия для бизнеса, чтобы на базу созданной инфраструктуры пришли инвесторы. И тогда, уверен вице-премьер, полуостров будет развиваться «на совершенно другом уровне».

Также Хуснуллин добавил, что Крым имеет все шансы стать жемчужиной в туристической сфере не только России, но и всего мира. Для этого, по словам Хуснуллина, в регионе есть все: морской отдых, познавательный туризм, экстремальные виды спорта и другое.

При этом гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что крупному российскому бизнесу давно пора зайти на полуостров, не опасаясь санкций, ведь «Крым всегда будет частью РФ», а Запад вряд ли ослабит введенные меры.

«Нужно перестать думать о санкциях и просто развивать Крым», - сказал Киселев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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